وزير الري يشارك في جلسات أسبوع القاهرة السابع للمياه.. صور

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري في جلسة "استخدام الطاقة الشمسية فى التحلية لاستخدامات الري" والمنعقدة تحت مظلة مبادرة AWARe، وذلك ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه.

وأكد الدكتور سويلم على أهمية تعظيم العائد من وحدة المياه من خلال "إنتاج غذاء أكثر من أقل كميات من المياه" خاصة في المناطق التي تعاني من الشح المائي ومحدودية الموارد المائية، مع ضرورة استخدام البصمة المائية لتقييم مدى النجاح في تعظيم العائد من وحدة المياه.

وأوضح وزير الري، أن التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء هي أحد أهم أدوات التعامل مع محدودية موارد المياه في المستقبل، ولكن علينا أن نبدأ من الآن في وضع الأسس التي يتم الإعتماد عليها مستقبلًا لتحقيق هذا التحول.

وأشار سويلم إلى وجود عدد من النماذج الناجحة في مجال الإنتاج الكثيف للغذاء بأقل كميات من المياه والمطبقة في عدد من الدول من بينها الأردن، بالإضافة لعدد من النماذج الناجحة في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء مثل النماذج الموجودة في المغرب وإسبانيا وأستراليا والتي يمكن الاستفادة منها، مشيرًا إلى أن دول حوض البحر المتوسط هي أكثر الدول المعنية بتطبيق هذه النماذج في ظل ما تواجهه دول المتوسط من تحديات الشح المائي.

وأشار وزير الري إلى أهمية البحث العلمي في تقديم بدائل ومقترحات علمية لتقليل تكلفة التحلية بما يجعلها ذات جدوى اقتصادية في المستقبل عند استخدامها للإنتاج الكثيف للغذاء، مضيفًا أن الجهات المانحة وشركاء التنمية عليهم دور هام في توفير التمويلات اللازمة لاجراء الدراسات البحثية المطلوبة والمناطق الاسترشادية في هذا المجال.