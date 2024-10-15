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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة 46 متهما بخلية العجوزة

المستشار وجدي عبد
المستشار وجدي عبد المنعم
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قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، اليوم الثلاثاء، تأجيل  محاكمة 46 متهمًا، في القضية المعروفة بـ" خلية العجوزة الثانية" لجلسة 25 نوفمبر.
وجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية، بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة الهيكل الإداري بجماعة الإخوان الإرهابية.

محكمة الجنايات المستشار وجدي عبد المنعم خلية العجوزة الثانية