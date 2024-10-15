تأجيل محاكمة 46 متهما بخلية العجوزة

قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 46 متهمًا، في القضية المعروفة بـ" خلية العجوزة الثانية" لجلسة 25 نوفمبر.

وجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية، بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة الهيكل الإداري بجماعة الإخوان الإرهابية.