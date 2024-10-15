في أسوان.. شباب الكنيسة يحتفلون بمرور 6 أعوام على انطلاق اجتماع القديس البابا يوحنا

احتفل شباب الكنيسة الكاثوليكية بأسوان مساء أمس بتذكار انطلاق اجتماع الشباب وشباب المغتربين السادس، الذي يحمل اسم اجتماع القديس البابا يوحنا بولس الثاني للشباب وشباب المغتربين. تميز الاحتفال هذا العام بالترحيب بالشباب الجدد الذين انضموا إلى الاجتماع، حيث كانت الأجواء مليئة بالروح الشبابية والحماس.

الجدير بالذكر أنه تمت دعوة الخدام المؤسسين للاجتماع للمشاركة في هذا الحدث المميز؛ حيث عبرت اللجنة الحالية عن شكرها وامتنانها العميق لهم لدورهم البارز في تأسيس الاجتماع وتوجيه الشباب على مَرِّ السنوات.

وبحضور الأب أمجد عزت، الكاهن بالكنيسه الذي ألقى كلمة تحفيزية للشباب الحاضرين حول أهمية المواظبة على الحضور الأسبوعي للاجتماع، نظرًا لتنوع الموضوعات التي تُقدم، وتغطي كافة الأمور التي تهم فئة الشباب على الصعيد الكنسي، المجتمعي، والتثقيفي.

كما أكد الأب أمجد أن الاجتماع يُعقد أسبوعيًا يوم الأثنين في تمام الساعة السادسة والنصف مساءَ.

وتخلل الاجتماع فترة صلاة وتسبيح شكرًا لله على انقضاء العام السابق وطلب البركة لبدء العام الدراسي الجديد، مما أضفى على اللقاء أجواء من التأمل الروحي والتواصل مع الله.

واختتم اللقاء بالتقاط الصور التذكارية، ومن ثم بالصلاة الجماعية بروح واحدة. وبعد ذلك، شارك الحضور في ممارسة رياضة كرة الطائرة معًا في جو من الفرح والأخوة.