البنك الأهلي المصري يفتتح أحدث فروعه "وصال وEast hub مدينتي"

افتتح البنك الأهلي المصري أحدث فروعه الجديدة " فرع وصال " والكائن بالكيلو 30 بطريق مصر السويس وكذا فرع East Hub داخل " مدينتي" بالقاهرة الجديدة.

حضر الافتتاح محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري وسهى التركي ويحيي أبو الفتوح نائبا الرئيس التنفيذي وكريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري وفرق العمل المختلفة بالبنك.

و صرح محمد الاتربي أن تواجد البنك الأهلي المصري بتلك الفروع الجديدة يأتي استمرارا لدوره في التوسع في تقديم خدماته دعما للشمول المالي، خاصة في ضوء تواجدها في قلب التوسعات العمرانية الجديدة والحيوية، حيث ستخدم الفروع الجديدة ساكني ورواد تلك المناطق والتي بدأت تشهد كثافة سكانية كبيرة، وهوما يأتي تماشيا مع توجهات الدولة في التوسع في خدمة المدن الجديدة والجهات الحكومية والخدمية المتواجدة في تلك المناطق الواعدة، لتصبح مركزا استراتيجيا متكاملا للمال والأعمال، والمساهمة في توفير مناخ ملائم لجذب الاستثمارات المختلفة في عدة قطاعات دعما لخطط التنمية والتي تستلزم تواجد فروعا للبنوك لتوفير الخدمات المصرفية المتكاملة.

وأضافت سهى التركي أن البنك الأهلي المصري يسعى دائما إلى تطبيق استراتيجيته للانتشار الجغرافي والتي تتم وفقا ودراسة احتياجات العملاء، وأماكن تركزهم خاصة في ظل التوسعات العمرانية الحالية، مشيرة إلى سعي البنك الأهلي المصري الدائم للوصول بخدماته المصرفية المتنوعة إلى مختلف فئات العملاء الحاليين أو المرتقبين من أجل توسيع قاعدة المستفيدين من المنظومة المصرفية، مؤكدة حرص البنك على تزويد فروعه بأفضل الكوادر البشرية المدربة على تقديم أفضل الخدمات المصرفية للعملاء وبأعلى معدلات الجودة.

وأشار يحيى أبو الفتوح إلى أن الخدمات المقدمة من خلال فرعي وصال و East Hub تتضمن قسم خاص لخدمة عملاء البلاتينوم، إضافة إلى تواجد مركز ائتماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفرع وصال، عدد من ماكينات الصراف الآلي، مع توفير كافة التيسيرات لخدمة العملاء من ذوي الهمم من خلال تداخلات انشائية تتيح لهم الحصول على خدماتهم المصرفية بسهولة من خلال منحدرات لتسهيل الحركة ومصاعد للانتقال بين أدوار الفرع وكذا ماكينات صارف آلي وشبابيك لخدمة العملاء مخصصة لهم، مؤكدا على إن البنك الأهلي المصري حريص على اتباع التصميمات الفنية والهندسية في انشاء مباني الفروع التي تلاءم الهوية المؤسسية المميزة والمطورة للبنك بأعلى مستويات التأثيث ومزودة بكافة الأساليب التكنولوجية المتطورة التي تضمن أفضل تجربة للعميل طوال تواجده داخل مقر البنك وتقديم مستوى متميز من الخدمة وإتاحة كافة المنتجات والخدمات البنكية، لتأتي تلك الفروع استكمالا لشبكة فروع البنك الأهلي المصري والتي تجاوزت 670فرع ووحدة مصرفية.