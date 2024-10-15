ضبط عاطلَين لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام عاطلَين بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرتهما على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطهما الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية وبحوزتهما (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل – 2 هاتف محمول "تبين احتواء أحدهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى").. وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وقيامهما بالنصب على المواطنين وإبتزازهم للتحصل على مبالغ مالية منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.