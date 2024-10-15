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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط عاطلَين لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام عاطلَين بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرتهما على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطهما الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية وبحوزتهما (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل – 2 هاتف محمول "تبين احتواء أحدهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى").. وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وقيامهما بالنصب على المواطنين وإبتزازهم للتحصل على مبالغ مالية منهم. 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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