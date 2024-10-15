حزب الله: نستطيع استهداف أي نقطة في إسرائيل وسنختار المكان المناسب

قال نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد شرق أوسط جديد، والولايات المتحدة وإسرائيل تتشاركان في تنفيذ أعمال الإبادة بالمنطقة، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الأطفال والمستشفيات والمسعفين والمدنيين.

وأضاف قاسم في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل حاولت تعطيل قدرات حزب الله العسكرية لكنها لم تتمكن من تحقيق ذلك، موضحًا "أننا انتقلنا من مرحلة الإسناد إلى مواجهة حرب إسرائيل على لبنان منذ سبتمبر".

وتابع، "أن مسيراتنا وصواريخنا ستصل إلى ما بعد حيفا"، موضحًا "نستطيع استهداف أي نقطة في إسرائيل وسنختار المكان المناسب".