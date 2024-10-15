نائب الأمين العام لحزب الله: السياسات الإسرائيلية قائمة على القتل والتشريد وارتكاب المجازر

قال نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله، إن إسرائيل ومن وراءها يقاتلون ويرتكبون المجازر ونحن في وضع يتطلب أن نتخذ موقفا، مشيرًا إلى أن السياسات الإسرائيلية قائمة على القتل والتشريد وارتكاب المجازر.

وأضاف "قاسم" في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تنفذ احتلالا توسعيا وتشكل خطرا كبيرا على المنطقة، موضحًا أنه لا يمكن أن نفصل ما يحدث في لبنان عن فلسطين أو المنطقة.

وتابع، أن لبنان ضمن المشروع التوسعي الإسرائيلي والاحتلال ينفذ مشاريعه التوسعية كلما شعر بقدرته على ذلك، موضحًا أنه لولا الولايات المتحدة لما استطاعت إسرائيل أن تكون بهذه السيطرة التي تقوم بها.