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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

وزير العدل يجتمع بكبار المحضرين المعنيين بالتفتيش على أعوان القضاة

المستشار عدنان فنجري
المستشار عدنان فنجري وزير العدل
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اجتمع صباح اليوم الثلاثاء، المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بكبار المحضرين المعنيين بالتفتيش على أعوان القضاة من المحضرين بكافة محاكم الجمهورية ، بحضور مساعدي الوزير المختصين، وذلك لمتابعة دقة تنفيذ الإعلانات القضائية والإنذارات وضبط تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية والإجراءات التحفظية بصورة سليمة تطابق الواقع.

وشدد وزير العدل على أهمية ضبط منظومة العمل الإداري بالمحاكم لاتصالها المباشر بالمواطن، والعمل على حوكمة العمل الإداري بما يؤدي الي سد كل ذريعة للفساد الإداري تحقيقًا لدقة وانضباط الإجراءات القضائية.

المستشار عدنان فنجرى وزير العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة محاكم الجمهورية