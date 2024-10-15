وزير العدل يجتمع بكبار المحضرين المعنيين بالتفتيش على أعوان القضاة

اجتمع صباح اليوم الثلاثاء، المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بكبار المحضرين المعنيين بالتفتيش على أعوان القضاة من المحضرين بكافة محاكم الجمهورية ، بحضور مساعدي الوزير المختصين، وذلك لمتابعة دقة تنفيذ الإعلانات القضائية والإنذارات وضبط تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية والإجراءات التحفظية بصورة سليمة تطابق الواقع.

وشدد وزير العدل على أهمية ضبط منظومة العمل الإداري بالمحاكم لاتصالها المباشر بالمواطن، والعمل على حوكمة العمل الإداري بما يؤدي الي سد كل ذريعة للفساد الإداري تحقيقًا لدقة وانضباط الإجراءات القضائية.