رئيسا "النيابة الإدارية" و"الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة" يبحثان فتح آفاق أوسع للتعاون

رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة استقبل المستشار عبد الراضي صديِقّ - رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، الدكتور صالح الشيخ – رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

جاء ذلك في حضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبدالعال - مدير إدارة النيابات، والمستشار ساهر أنور- مدير وحدة شئون المقر والديوان العام، والمستشار أيمن فؤاد - الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المستشار أحمد عبدالبديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

وصاحب الدكتور صالح الشيخ - رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال الزيارة، وفداً ضم كلاً من: المستشار محمد العابد - نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لرئيس الجهاز، ورشا سلطان - رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، والدكتور إسماعيل العادلي - باحث بالإدارة المركزية للشئون القانونية، ومحمود عبدالظاهر - باحث أول بالإدارة المركزية للشكاوى والتفتيش وخدمة المواطنين. وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين النيابة الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفتح آفاق أوسع للتعاون الثنائي المشترك في مختلف المجالات؛ بما يحقق تطلعات الجانبين. صرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية.