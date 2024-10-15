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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

غدا.. طرح فيلم "عنها" لأحمد مالك في السينمات

مشهد من فيلم عنها
مشهد من فيلم عنها
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تطرح الشركة المنتجة لفيلم "عنها" العمل غدا الأربعاء في السينما، ويجسد بطولته الفنان أحمد مالك والفنانة ندى الشاذلي.

وجاء الفيديو التشويقي لفيلم عنها، معبرا عن الإثارة والتشويق لأحداث الفيلم حول علاقة غامضة تجمع أحمد مالك وندى الشاذلى، فبدأ بمشاهد خاطفة تعبر عن صراع نفسى للبطلة الفيلم ندى الشاذلى، التى تمر بأزمة لم يكشف عنها البرومو وترك التساؤلات مفتوحة للمشاهد، لخلق حالة من الشغف لدى الجمهور لدخول الفيلم للإجابة على كل التساؤلات لديه.
وزادت جرعة التشويق والإثارة في برومو فيلم عنها، إذ يرتدي أحمد مالك البدلة والطربوش الأحمر، ويقول إن هناك محاولة اغتيال.

وتدور أحداث الفيلم في حقبة الثلاثينيات حول سيدة عشرينية تدعى “درية” وتم اغتيال زوجها في تلك الفترة، ومن ثم دخلت في حالة وحدة شديدة وانعزلت بنفسها داخل بيتها رافضة التعامل مع العالم الخارجي.

فيلم عنها من بطولة كل من أحمد مالك، ندى الشاذلي، فدوى عابد، وآخرين من نجوم الفن، وتأليف وإخراج إسلام العزازي، وإنتاج دينا فاروق.

طرح فيلم عنها لأحمد مالك