أمين عام "الشيوخ" يلقي كلمته باجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية بجنيف

ألقى المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، كلمة فى اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية وذلك فى إطار اجتماعات الجمعية العامة الـ١٤٩ للاتحاد البرلمانى الدولى بجنيف - سويسرا.

وجاءت الكلمة عن إدارة الاختصاصات المتداخلة بين اللجان البرلمانية و أوضح فيها أهمية اللجان البرلمانية فى العمل التشريعى، مشيرا إلى أن التعاون بين اللجان البرلمانية يمثل ضمانه كبيرة لكفاءة و فاعلية العمل البرلمانى من خلال تبادل الرؤى و الخبرات بما يساهم فى تعزيز الفهم الشامل للقضايا و معالجتها بصورة أفضل.

وأكد أن غياب التنسيق بين اللجان ينعكس بصورة سلبية قد تؤدي إلى عرقله العمل التشريعى، أوضح أمين عام مجلس الشيوخ المصرى أنه درءا للخلاف فقد حرصت برلمانات العالم على إيجاد نصوص بلوائحها الداخلية تراعى حالات التداخل.

وأشار إلى أن لائحة مجلس الشيوخ المصرى الصادرة بالقانون رقم (٢) لسنه ٢٠٢١ راعت بالفعل ذلك التداخل من خلال إيجاد حلول تم وضعها على محورين:

الأول: تشكيل لجان مشتركة خاصة تضم اللجان المختصة.

الثانى: يتيح للجنة المحال إليها الموضوع و ترى أن هذا الموضوع يخرج عن اختصاصها أن ترفع الأمر الى رئيس المجلس للنظر فيه و إعادة توجيهه إلى اللجنة المختصة.

وأكد أمين عام مجلس الشيوخ أن المسئولية الكبيرة التى تضطلع بها الأمانة العامة للمجلس فى التعامل ما قد يثار من تنازع بين اختصاصات اللجان من خلال دراسة موضوع الخلاف و تقديم توصيات للعلاج.

كما أضاف المستشار "عتمان" أن الأمانة العامة تتولى مهام تسهيل تبادل المعلومات والتقارير بين اللجان بحيث تكون كل لجنة على علم بما تناقشة اللجان، لافتا إلى قيام الأمانة العامة بتوفير برامج تدريبية لموظفي اللجان لتعزيز فهمهم لدورهم و تحقيق التعامل مع القضايا المشتركة بين اللجان؛ ما يقلل من فرص حدوث التداخل فى المستقبل.