نعيم قاسم: سنمسك لسان إسرائيل ونعيدها للحظيرة

قال نعيم قاسم، القائم بعمل الأمين العام لحزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، إن الإسرائيليون لا يؤمنون بالقانون الدولي ولا يحترمونه، قائلًا "أصبرًا.. سنمسك لسان إسرائيل ونعيدها للحظيرة"، في إشارة إلى نجاح المقاومة في لبنان في مواجهة إسرائيل.

وأضاف قاسم، خلال كلمة له ألقاها اليوم، أن لبنان بدأ منذ أسبوعين من الآن بمعادلة الميدان في الحافة الأمامية وواجه مقاتلي حزب الله العدو الإسرائيلي من أماكن متعددة في مكفر كلا وميس الجبل، و هي أماكن محاذية للحدود الشمالية الإسرائيلية، لافتًا إلى أن ما لاقاه جنود الاحتلال من مقاتلي حزب الله كانت أكبر مما يتوقعون.

وكان قد ألقى نعيم قاسم القائم بعمل الأمين العام لحزب الله اللبناني، اليوم، كلمة وصف فيها هجوم السابع من أكتوبر بأنه حق للفلسطينيين، معتبرًا أن أمريكا هي "الشيطان الأكبر" التي تريد الشرق الأوسط الجديد.

وأضاف قاسم خلال كلمته، أن محاولات كونداليزا رايس بخلق شرق أوسط جديد لم تنجح وأن نيتنياهو الآن يحاول خلق شرق أوسط جديد بأعمال إبادة في فلسطين ولبنان، وإطلاق يد إسرائيل لتصنع ما تشاء بكل الامكانات السياسية والدولية يعني أنهم شركاء فيما يريدون انجازه.