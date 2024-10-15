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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش السوري يدمر ويسقط 9 طائرات مسيرة للإرهابيين بريفي اللاذقية وإدلب

الجيش السوري
الجيش السوري
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دمرت وحدات من الجيش العربي السوري، اليوم /الثلاثاء/، 9 طائرات مسيرة أطلقتها التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريفي إدلب واللاذقية في محاولة للاعتداء على نقاط عسكرية وقرى وبلدات آمنة.
وذكرت وزارة الدفاع السورية - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - أن وحدات من القوات المسلحة السورية العاملة على اتجاه ريفي اللاذقية وإدلب أسقطت ودمرت 9 طائرات مسيرة للإرهابيين.
وأوضحت أن الإرهابيين حاولوا عبر الطائرات المسيرة الاعتداء على النقاط العسكرية والقرى والبلدات الآمنة، قبل تمكن وحدات الجيش من التعامل معها ومنعها من الوصول إلى أهدافها.
 

الجيش السوري طائرات مسيرة