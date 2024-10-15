الجيش السوري يدمر ويسقط 9 طائرات مسيرة للإرهابيين بريفي اللاذقية وإدلب

دمرت وحدات من الجيش العربي السوري، اليوم /الثلاثاء/، 9 طائرات مسيرة أطلقتها التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريفي إدلب واللاذقية في محاولة للاعتداء على نقاط عسكرية وقرى وبلدات آمنة.

وذكرت وزارة الدفاع السورية - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - أن وحدات من القوات المسلحة السورية العاملة على اتجاه ريفي اللاذقية وإدلب أسقطت ودمرت 9 طائرات مسيرة للإرهابيين.

وأوضحت أن الإرهابيين حاولوا عبر الطائرات المسيرة الاعتداء على النقاط العسكرية والقرى والبلدات الآمنة، قبل تمكن وحدات الجيش من التعامل معها ومنعها من الوصول إلى أهدافها.

