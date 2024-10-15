دمرت وحدات من الجيش العربي السوري، اليوم /الثلاثاء/، 9 طائرات مسيرة أطلقتها التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريفي إدلب واللاذقية في محاولة للاعتداء على نقاط عسكرية وقرى وبلدات آمنة.
وذكرت وزارة الدفاع السورية - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - أن وحدات من القوات المسلحة السورية العاملة على اتجاه ريفي اللاذقية وإدلب أسقطت ودمرت 9 طائرات مسيرة للإرهابيين.
وأوضحت أن الإرهابيين حاولوا عبر الطائرات المسيرة الاعتداء على النقاط العسكرية والقرى والبلدات الآمنة، قبل تمكن وحدات الجيش من التعامل معها ومنعها من الوصول إلى أهدافها.
بوابة العرب
الجيش السوري يدمر ويسقط 9 طائرات مسيرة للإرهابيين بريفي اللاذقية وإدلب
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دمرت وحدات من الجيش العربي السوري، اليوم /الثلاثاء/، 9 طائرات مسيرة أطلقتها التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريفي إدلب واللاذقية في محاولة للاعتداء على نقاط عسكرية وقرى وبلدات آمنة.
دمرت وحدات من الجيش العربي السوري، اليوم /الثلاثاء/، 9 طائرات مسيرة أطلقتها التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريفي إدلب واللاذقية في محاولة للاعتداء على نقاط عسكرية وقرى وبلدات آمنة.