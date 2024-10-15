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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البورصة تربح 22.2 مليار جنيه في نهاية تعاملات الثلاثاء

البورصة
البورصة
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ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في نهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وزاد رأس المال السوقي بنحو 22.2 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين، ليسجل في الختام 2.182 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 1.03%، ليغلق عند مستوى 30,584.24 نقطة، وارتفع أيضًا مؤشر "EGX TR" بنسبة 1.02%، ليغلق عند مستوى 13,274.47 نقطة، وكذا مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 1.37% ليغلق عند 37,924.31 نقطة.

كما صعد مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 1.7%، ليغلق عند مستوى 3,186.14 نقطة، وكذا مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 3.04%، ليغلق عند مستوى 7,569.6 نقطة.

وارتفع أيضًا مؤشر "EGXSP" بنسبة 2.28%، ليغلق عند مستوى 6,342.9 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 2.52%، ليغلق عند مستوى 10,713.28 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين الاجانب والعرب الإتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 7.1 مليون جنيه، و 18.4 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين   نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 25.6 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 4.6 مليارات جنيه، وذلك بعد التداول على 734.5 مليون  سهم، من 119.3 ألف صفقة منفذة.

البورصة في نهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ط وزاد رأس المال السوقي بنحو 22 2 مليار جنيه مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين ليسجل في الختام 2 182 تريليون جنيه وصعد المؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 1 مناقشة 24 نقطة الارهاب 47 نقطة 37 ليغلق عند 37 اليابان 31 نقطة فيروس سي 14 نقطة وكذا مؤشر EWI 6 نقطة ليغلق عند مستوى 6 توك شو حصص جديدة مسجلين صافي بلغ 7 1 مليون جنيه و 18 6 مليون جنيه 5 مليون سهم من 119 3 ألف صفقة منفذة