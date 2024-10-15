إذاعة جيش الاحتلال: إصابة مباشرة لمبنى شرق حيفا جراء إطلاق صواريخ من جنوب لبنان

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تمت إصابة مباشرة لمبنى في كريات بياليك شرق حيفا جراء إطلاق صواريخ من جنوب لبنان، وذلك بحسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء

وأفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل، اليوم الثلاثاء بأن الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت في بيروت والجنوب ومناطق متفرقة بلبنان.

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر، حيث تزايدت التوترات بين إسرائيل وحركة حماس بعد اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إثر غارة إسرائيلية على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران، حيث كان في زيارة للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.