حبس ربة منزل متهمة باستدراج طفلين لسرقتهما في الهرم

أمرت النيابة العامة في الجيزة بحبس ربة منزل متهمة باستدراج طفلين لسرقتهما أثناء تواجدهما داخل سوبر ماركت بالهرم، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل البلاغ.

ضبط ربة منزل أثناء محاولتها سرقة قرط ذهبي

تلقي المقدم مصطفي الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا من الأهالي بضبط ربة منزل أثناء محاولتها سرقة قرط ذهبي من طفلة ومبلغ مالي من طفل خلال تواجدهما داخل سوبر ماركت لشراء متطلبات المنزل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وتم اقتياد المتهمة إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.