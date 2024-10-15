ads
الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة متهم بأحداث رمسيس لـ15 نوفمبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، المنعقدة بمجمع محاكم بدر بمركز الإصلاح والتأهيل، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة متهم في قضية أحداث رمسيس لجلسة 15 نوفمبر.

 كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم، القتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، خلال أغسطس2013.

تأجيل محاكمه متهم باحداث رمسيس قررت محكمة جنايات مستأنف بدر المنعقدة بمجمع محاكم بدر بمركز الإصلاح والتأهيل ببدر اليوم الثلاثاء تأجيل محاكمة متهم في قضية أحداث رمسيس لجلسه ١٥ نوفمبر كان النائب العام ا ركز الإصلاح والتأهيل ببدر المستشار هشام بركات النيابة العامة