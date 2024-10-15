تأجيل محاكمة متهم بأحداث رمسيس لـ15 نوفمبر

قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، المنعقدة بمجمع محاكم بدر بمركز الإصلاح والتأهيل، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة متهم في قضية أحداث رمسيس لجلسة 15 نوفمبر.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم، القتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، خلال أغسطس2013.