وزير خارجية الهند يصل إلى باكستان للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون

وصل وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار إلى باكستان للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تستمر فعاليتها على مدار اليوم وغد.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها وزير خارجية هندي إلى باكستان منذ عقد تقريبا.

وذكرت قناة (سما تي في) الباكستانيةـ أن الوفود الأجنبية بدأت منذ صباح اليوم /الثلاثاء/ في التوافد إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد التي تستضيف الاجتماع الـ23 لمجلس رؤساء حكومات الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في ظل ترتيبات أمنية مشددة لضمان سير فعاليات القمة بسلاسة.

وأعلنت الحكومة الباكستانية عطلة عامة لمدة 3 أيام في إسلام أباد، مع إغلاق المدارس والشركات ونشر وحدات كبيرة من الشرطة والقوات شبه العسكرية.

ومن المقرر أن يرأس رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف جلسة مجلس رؤساء الحكومات، ويتوقع أن يعقد اجتماعات مع القادة الإقليميين على هامش القمة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تأسيس منظمة شنغهاي للتعاون في عام 2001 وتضم حاليا تسعة أعضاء هم الصين وروسيا وإيران والهند وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان وقرغيزستان وكازاخستان.

وتركز قمة منظمة شنغهاي للتعاون على معالجة القضايا المتعلقة بالسياسة والاقتصاد والدفاع والأمن داخل منطقة أوراسيا.

