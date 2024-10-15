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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة متهم بنشر أخبار كاذبة لـ9 نوفمبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قررت محكمة الجنايات المنعقدة ببدر، تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة وذلك في القضية التي تحمل رقم 4736 لسنة 2022، جنايات التجمع لجلسة 9 نوفمبر.

وأسندت النيابة للمتهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.

حكمه الجنايات المنعقدة ببدر تأجيل محاكمة متهم جماعة إرهابية