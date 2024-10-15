نعيم قاسم يبرر هجوم السابع من أكتوبر ويعتبره حقا للفلسطينيين

ألقى نعيم قاسم القائم بعمل الأمين العام لحزب الله اللبناني، اليوم، كلمة وصف فيها هجوم السابع من أكتوبر بأنه حق للفلسطينيين، معتبرًا أن أمريكا هي "الشيطان الأكبر" التي تريد الشرق الأوسط الجديد.



وأضاف قاسم خلال كلمته، إن محاولات كونداليزا رايس بخلق شرق أوسط جديد لم تنجح وأن نيتنياهو الآن يحاول خلق شرق أوسط جديد بأعمال إبادة في فلسطين ولبنان، وإطلاق يد إسرائيل لتصنع ما تشاء بكل الإمكانات السياسية والدولية يعني أنهم شركاء فيما يريدون إنجازه.



وأشار نحن أمام خطر شرق أوسط جديد على الطريقة الإسرائيلية الأمريكية بيد إسرائيل وبرعاية من الشيطان الأكبر وهي الولايات المتحدة الأمريكية.



ونوه إلى أن وسطاء أمريكيون طلبوا من حزب الله وقف الحرب والابتعاد 10 كيلو متر عن الحدود كي لا يتم استفزاز إسرائيل، مع ضرورة عودة المستوطنين الإسرائيليين إلى مناطق الشمال، وأن لبنان طلب وقف إطلاق النار في غزة وستعود الأمور إلى طبيعتها، لافتًا إلى أن الوسطاء طلبوا الفصل بين لبنان وغزة.



وشدد قاسم على أن المقاومة تطلب رفض الاحتلال وتطهير الأرض، منوهًا إلى أن المشروع الموجود الآن في المنطقة هو مشروع توسع يقاتله الفلسطينيون.