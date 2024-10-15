النيابة تصرح بدفن شاب توفى خلال مباراة كرة قدم بالجيزة

صرحت النيابة العامة في الجيزة بدفن جثمان شاب لقى مصرعه أثناء لعب كرة القدم رفقة زملائه داخل أحد الملاعب بمدينة 6 أكتوبر.

وفاة شاب خلال مباراة كرة قدم مع أصدقائه في أكتوبر

وطلبت النيابة، توقيع مفتش الصحة الكشف الطبي على الشاب لبيان مدى وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، بعدما أسفرت المناظرة عن عدم وجود أية إصابات ظاهرية في جثمان الشاب، وأقوال زملاؤه الذين أكدوا سقوطه بشكل مفاجئ وسط الملعب أثناء لعبهم الكرة.

وكشفت التحقيقات أن اللاعب سقط بشكل طبيعي خلال لعب المباراة نتيجة هبوط في الدورة الدموية، و لاتوجد شبهة جنائية في الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، بلاغا يفيد وفاة شاب أثناء لعب مباراة كرة قدم رفقة زملائه داخل أحد الملاعب بنطاق القسم.



خلال وقت انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وتبين العثور على جثة عبد الرحمن 22 سنة، طالب في العقد الثاني من العمر، وليست بها ثمة إصابات ظاهرية، وبتفريغ الكاميرات تبين أن سقوطه خلال اللعب بشكل مفاجئ، وجري نقل الجثة الي ثلاجة المستشفي العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.