المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين بخلية الشروق الثانية

قضت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار حماده الصاوي، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد لـ3 متهمين ، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 6607 لسنة 2022 جنايات الشروق، 919 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ “خلية الشروق الثانية”.

ويواجه المتهمون العديد من التهم؛ منها:

أولًا، المتهمون من الأول وحتى السادس، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون وتعريض حياة المواطنين للخطر.

ثانيًا، المتهمون من السابع وحتى الحادي عشر، وجه إليهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.

ثالثًا، وجه للمتهمين من الأول وحتي السابع ومن التاسع وحتي الحادي عشر تهم تمويل جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

رابعًا: وجه للمتهم التاسع تهم تصنيع طائرة لاسلكية، وتلقى المتهمين من التاسع وحتي الحادي عشر تدريبات على تصنيع الأسلحة والمتفجرات.