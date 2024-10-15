هالة الجوهري تحصد برونزية المسدس في بطولة أبطال العالم للرماية

حصدت هالة الجوهري، لاعبة منتخب مصر للرماية، على الميدالية البرونزية في منافسات المسدس "ضغط هواء" في بطولة أبطال العالم للرماية المقامة بالهند.

وحلت هالة الجوهري في المركز الثالث، خلف البطلة الفرنسية كاميل جيدرزيفسكي التي حصدت الميدالية الذهبية ولاعبة الصين تايبيه صاحبة الميدالية الفضية، ليو هينج يو، وكلاهما سبق لهما تحقيق ميداليات أولمبية.

وقدمت هالة، أداء مثاليًا في البطولة حيث نجحت في إقصاء بطلتي الصين والهند، بعد منافسات من العيار الثقيل في المرحلة النهائية، لكن البطلة المصرية لفتت الأنظار بفضل المستوى المميز الذي قدمته تحت إشراف مدرب المنتخب الوطني للمسدس أحمد سيف، بينما تلقت تهنئة فورية من دكتور مهندس محمد لطفي، رئيس مجلس إدارة نادي قناة السويس، الذي تمثله في البطولات المحلية.

وتستعد هالة بعد هذا الانتصار لقفزة هائلة على مستوى التصنيف الذي يصدر شهريًا من الاتحاد الدولي للرماية، حيث تسعى بكل قوة للتقدم بين أفضل اللاعبات على مستوى العالم.

وأعرب حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية عن سعادته بالإنجاز الذي حققته البطلة هالة الجوهري، مشيرًا إلى أن المستوى المميز الذي قدمته في المنافسات نال إشادة جميع الحضور من لاعبين ومدربين.

وأضاف، أن الاتحاد المصري يسعى دائمًا لدعم الأبطال المصريين للمشاركة في مختلف البطولات العالمية، من أجل اكتساب خبرات والاحتكاك بأفضل المدارس في الرماية على مستوى العالم.

وأشار إلى أن مصر تستعد حاليًا لاستضافة فعاليات بطولة العالم الـ 34 للرماية على الأطباق المروحية، وكأس أفريقيا العاشر، وبطولة الجائزة الكبرى، خلال الفترة من 28 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر 2024، والتي تقام بميادين الرماية في نادي الصيد المصري بمدينة السادس من أكتوبر.