طب الأسنان بقناة السويس تحتفل بحصولها على الاعتماد للمرة الثانية

نظمت كلية طب جراحة الفم والأسنان بجامعة قناة السويس احتفالية بمناسبة حصولها على الاعتماد للمرة الثانية، وسط حضور مكثف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلاب. جاء هذا الإنجاز ليعكس مدى التفاني والجهود التي بذلتها الكلية في سبيل تحقيق أعلى معايير الجودة الأكاديمية.

وفي كلمته خلال الاحتفالية، أكد الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن حصول كلية طب الأسنان على الاعتماد للمرة الثانية هو نتاج تضافر الجهود والعمل المتناغم بين كافة أفراد الكلية.

ووجه شكره وتقديره العميق لعميد الكلية والوكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، مثمنًا الدور الحيوي الذي قامت به وحدة الجودة في تحقيق هذا الإنجاز.

وأوضح الدكتور ناصر مندور، أن الجامعة تلتزم، بتقديم أفضل الخدمات التعليمية، وعلينا الآن التركيز على جذب الطلاب الوافدين للدراسة بالكلية، لتكون واجهة مشرفة للجامعة على مستوى الدولي.

وأعربت الدكتورة داليا فياض، عميد كلية طب جراحة الفم والأسنان، عن امتنانها وشكرها لجميع العاملين بالكلية، من إداريين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وحتى طلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، موضحةً أن هذا الاعتماد هو نتيجة جهد جماعي وتكاتف الجميع حتى تظهر الكلية في أبهى صورها.

كما قدمت الدكتورة داليا فياض شكرًا خاصًا للدكتور ناصر مندور على دعمه المستمر للكلية وتوجيهاته التي ساهمت بشكل كبير في حصول الكلية على هذا الاعتماد للمرة الثانية.

وفي ختام الاحتفالية، فتح الدكتور ناصر مندور باب الحوار مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية، حيث استمع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتحسين العملية التعليمية.

وأكد في حديثه، أن الجامعة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة أنواع الدعم لتحقيق مصلحة الطالب وضمان سير العملية التعليمية بأفضل صورة، كما أبدى استعداده لدراسة العديد من المقترحات التي قدمها أعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلى أن الجامعة دائما ما تضع مصلحة الطالب في المقام الأول، متمنيًا للجامعة تقدم مستمر نحو التميز الأكاديمي والجودة التعليمية.

تأتي هذه الاحتفالية كتأكيد على التزام جامعة قناة السويس بتطبيق أعلى معايير الجودة الأكاديمية، وتقديم بيئة تعليمية متميزة تؤهل الطلاب لمواكبة التطورات العلمية والتقنية في مختلف المجالات.