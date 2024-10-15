التحقيق مع طالبين تحرشا بمدرسة وموظفة بباب الشعرية

باشرت النيابة العامة في القاهرة التحقيق مع طالبين متهمان بالتحرش بمُدرسة وموظفة بشركة سياحة بميدان بركة الرطل بمنطقة باب الشعرية.

واعترف الطالبان المتهمين بارتكاب الواقعة، وأكدا أمام جهات التحقيق وعقب ضبطهما، أنهما كانا يستقلان سكوتر كهربائي وقاما بالتحرش بالسيدتين.

كما استمعت أجهزة أمن القاهرة إلى أقوال مدرسة بحضانة وموظفة بشركة سياحة، عقب اتهامهن لطالبين بالصف الثالث الإعدادي بالتحرش بهم في باب الشعرية.

وقالت المُدرسة التي تعمل بالحضانة: كنت متواجدة بصحبة صديقتي موظفة بشركة سياحة في ميدان بركة الرطل في باب الشعرية، وأثناء سيرنا مترجلين قام الطالبان بالتحرش بنا وهما على اسكوتر كهربائي، ومن ثم طلبنا الشرطة.

ضبط طالبين لتحرشهما بسيدتين في باب الشعرية

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط طالبين لتحرشهما بسيدتين في باب الشعرية.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت شرطة النجدة، بلاغا يفيد بوجود شكوى بميدان بركة الرطل دائرة قسم شرطة باب الشعرية، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع كل من مُدرسة بحضانة ومقيمة دائرة قسم الظاهر، وموظفة بشركة سياحة ومقيمة بالمنطقة محل البلاغ ، وأقرا بتضررهما من كل من طالب بالصف الثالث الإعدادي ومقيم دائرة قسم الأزبكية، وآخر مقيم دائرة القسم، لقيامهما بالتحرش بهما حال سيرهما مترجلتين بمحل البلاغ أثناء استقلال المشكو في حقهما اسكوتر كهربائي، وتمكن الأهالي من ضبطهما وبحوزتهما الإسكوتر، بمواجهة المشكو في حقهما اعترفا بارتكاب الواقعة.