البنتاجون: أجزاء منظومة ثاد وصلت لإسرائيل وستكون جاهزة للعمل في المستقبل القريب

أكد المتحدث باسم البنتاجون، باتريك رايدر، أن أجزاء من منظومة ثاد المضادة للصواريخ بدأت في الوصول إلى إسرائيل أمس، مشيرًا إلى أن هذه الأجزاء ستكون جاهزة للعمل بشكل كامل في المستقبل القريب.

وأضاف باتريك في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أن مزيد من الجنود سيصلون إلى إسرائيل في الأيام المقبلة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب قوات الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر، حيث تزايدت التوترات بين إسرائيل وحركة حماس بعد اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إثر غارة إسرائيلية على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران، حيث كان في زيارة للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.