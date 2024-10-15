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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال العام يجتمع برؤساء شركات الأدوية لاستعراض فرص الاستثمار

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال العام
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واصل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعاته الدورية مع الشركات التابعة في مختلف القطاعات لمتابعة تنفيذ خطط العمل وموقف المشروعات، واجتمع بالرؤساء التنفيذيين لشركات "القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية"، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

 تابع المهندس محمد شيمي، خلال الاجتماع، مؤشرات الأداء الشهرية لشركات إنتاج الأدوية والعبوات، ومعدلات الإنتاج وحجم المبيعات المحلية والصادرات، وآخر المستجدات الخاصة بمشروع GMP للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد، وموقف استغلال الأصول والطاقات المتاحة وفرص الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، وكذا الخطط المستقبلية التوسعية، والتسويقية لفتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير، وذلك بحضور الدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية.

وأكد المهندس محمد شيمي، ضرورة تكثيف العمل لزيادة معدلات الإنتاج والعمل بالطاقات القصوى والاستغلال الأمثل للأصول والموارد المتاحة، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير، موجهًا بتسريع وتيرة إنجاز مشروعات التحديث والتطوير لخطوط الإنتاج بالشركات التابعة وبما يضمن التوافق مع المعايير الدولية للتصنيع الجيد واشتراطات هيئة الدواء المصرية، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بدعم وتنمية قطاع الدواء وتعزيز قدراته الإنتاجية، لافتًا إلى أهمية تطوير السياسات البيعية والتسويقية لفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، وتعزيز الشراكات الجيدة والفعالة مع القطاع الخاص، ودراسة إنتاج مستحضرات جديدة مع الالتزام بمعايير الجودة والتطوير المستمر للمنتجات والاهتمام بتنمية مهارات العنصر البشري، وتطبيق برنامج تخطيط موارد المؤسسات "ERP" لتحسين وميكنة نظم العمل.

وزير قطاع الاعمال العام محمد شيمي الشركة القابضة للأدوية العاصمة الإدارية الجديد