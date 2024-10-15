تغير المناخ يؤثر على الأمن المائي.. أسبوع القاهرة السابع للمياه يناقش الحلول الابتكارية

أكد استشاري الموارد المائية بمعهد الزراعة بجامعة غرب أستراليا، جيف كامكين، أن تغير المناخ أدى إلى انخفاض معدلات الهطول المطري في غرب أستراليا، مما أثر سلباً على مستويات المياه السطحية. وأبرز كامكين أهمية الاستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية، حيث يتوقع العلماء تراجع كميات المياه المتاحة.

جاءت هذه التصريحات ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه، الذي ينعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويستمر حتى 17 أكتوبر الجاري، تحت شعار "المياه والمناخ.. بناء مجتمعات مرنة". ويجمع الحدث خبراء ومختصين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة القضايا المتعلقة بإدارة المياه وتغير المناخ.

وأشار كامكين، خلال جلسة بعنوان "الابتكار وحلول الدعم المرنة من أجل الأمن المائي" إلى أن الحكومة الأسترالية جعلت الماء أولوية رئيسية، حيث تم مراجعة خطة إدارة المياه، مستلهمين من تجارب حصاد المياه في جنوب إفريقيا، مما حول النظرة إلى المياه من مشكلة جديدة إلى قضية ذات جذور تاريخية.

وتتناول النسخة السابعة من أسبوع القاهرة للمياه خمسة محاور رئيسية تشمل: حوكمة المياه المشتركة، إدارة الموارد المائية لتعزيز مرونة المجتمعات، الابتكار في تمويل حلول الأمن المائي، التكيف مع التغيرات المناخية، وبناء مجتمعات ذكية مناخياً من حيث التخطيط والتشريعات.