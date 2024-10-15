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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ولي العهد السعودي يصل مصر اليوم للقاء السيسي

ولي عهد السعودية
ولي عهد السعودية
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يزور الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي اليوم مصر للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات فضلا عن التباحث حول القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض التي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية.

ومن المقرر بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين فضلا عن بحث عددا من الملفات الإقليمية على رأسها الأوضاع في غزة ولبنان والبحر الأحمر والسودان.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي