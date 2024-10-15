أسعار الذهب في مصر ترتفع 5 جنيهات خلال تعاملات الثلاثاء

ارتفعت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، في حين حدت قوة الدولار من ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، وسط تزايد التوترات الجيوسياسية، ومخاوف توسع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

وقال المهندس، سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3595 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 4 دولارات، لتسجل مستوى 2656 دولارًا.

وأضاف إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4109 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3081 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2397 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 28760 جنيهًا.

وأوضح، أنه وفقًا للتقرير اليومي، فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3600 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3590 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 5 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2657 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2652 دولارًا.

ولفت أمبابي، إلى أن تزايد التوترات الجيوسياسية، والمخاوف من صراع أوسع في الشرق الأوسط، تعد العامل الرئيسي في صعود الذهب، لكن قوة الدولار حدت من هذه المكاسب.

وكان قد ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ 8 أغسطس يوم الاثنين، وسط تكهنات متزايد لتبني الفيدرالي الأمريكي لسياسة تيسير نقدية أقل حدة، والرهانات على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر المقبل.

وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوى قياسي لها عند 2686 دولارًا في 27 سبتمبر الماضي، لكنها تخلت عن بعض هذه المكاسب، مع صعود الدولار، وتراجع التوقعات بوتيرة خفض أكبر في أسعار الفائدة الأمريكية.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، يوم الإثنين، إن السياسة النقدية لا تزال مقيدة، مشيرًا إلى أن المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، من المرجح أن تكون مناسبة، مع تحسن سوق العمل، واقتراب هدف التضخم البالغ 2% الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وأشار محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، إلى أن الاقتصاد قوي، وقد لا يتباطأ بالقدر المرغوب، وأن البنك المركزي يجب أن يمضي بحذر أكبر في خفض أسعار الفائدة مقارنة باجتماع سبتمبر.

في الوقت ذاته فشل التحفيز المالي الصيني في إثارة ثقة المستثمرين وقد يساهم في الحد من مكاسب الذهب، حيث أدى الافتقار إلى التفاصيل الرقمية للتحفيز المالي الصيني، إلى جانب علامات الضعف الاقتصادي في أكبر مستهلك للذهب، إلى بعض عمليات البيع داخل الأسواق.

وتعهد الكيان المحتل برد قوي على هجوم طائرات حزب الله، بدون طيار على قاعدتها العسكرية يوم الأحد، والذي أسفر عن مقتل أربعة جنود وإصابة سبعة آخرين بجروح خطيرة، ما يزيد من خطر تصعيد التوترات الجيوسياسية، ويأتي هذا وسط مخاوف متزايدة من أن يشن الكيان المحتل هجومًا ضد الأصول الإيرانية، ما ينذر بصراع إقليمي أوسع في الشرق الأوسط، ما يوفر بعض الدعم للذهب باعتباره الملاذ الآمن.

وتترقب الأسواق بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية، يوم الخميس، بجانب قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، وطلبات البطالة الأسبوعية الأمريكية، وإصدار تقرير الإسكان وتصاريح البناء في الولايات المتحدة، يوم الجمعة المقبل.