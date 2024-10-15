اختل توازنه.. التصريح بدفن طالب سوداني سقط من الطابق السادس بالهرم

صرحت نيابة جنوب الجيزة بدفن جثة طالب سوداني الجنسية وتسليم جثمانه إلى ذويه، بعدما سقط من الطابق السادس بمنطقة الهرم في الجيزة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الضحية لقى مصرعه إثر سقوطه من الطابق السادس عقب اختلال توازنه، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

سقوط طالب سوداني من الطابق السادس

وفي التفاصيل، تلقي المقدم مصطفي الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة طالب يحمل جنسية دولة السودان وسط بركة من الدماء.

وبعمل التحريات تبين أن المتوفي اختل توازنه وسقط من الطابق السادس من الشقة محل سكنه، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.