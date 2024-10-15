طب عين شمس تحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية

نظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب جامعة عين شمس بالتعاون مع قسم طب المخ والأعصاب والطب النفسي ندوة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وغادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، علي الأنور، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات.

ناقشت الندوة أهمية التوعية المجتمعية عن الأمراض النفسية ودور كلية الطب في نشر الوعي عن الأمراض النفسية المختلفة، كما تناولت ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية ووصول الإنسان إلى حالة من التوافق النفسي مع ذاته ومع الآخرين وقدرته على مواجهة الأزمات المختلفة بشكل إيجابي والعلامات المشيرة إلى وجود اضطراب نفسي والتي تحول المرء دون مواجهة حياته اليومية بشكل سليم وأهمية طلب المساعدة في تلقي العلاج النفسي.

حضر الندوة الدكتورة هالة سويد، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق أحمد عكاشة، رئيس قسم طب المخ والأعصاب والطب النفسي.