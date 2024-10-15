بالدموع.. تشييع جنازة ميرنا طالبة الجلالة في دمياط

شيع أهالي منطقة باب الحرس في دمياط جنازة الطالبة ميرنا اشرف الجنيدي الطالبة بجامعة الجلالة والتي لقت مصرعها في الحادث الماساوي في أتوبيس نقل طلاب جامعة الجلالة في مشهد جنائزي مهيب عقب صلاة الظهر من مسجد النور بمنطقة باب الحرس بمدينة دمياط وخرجت الجنازة ودفنت وسط بكاء أسرتها وزملائها وأقاربها.

كما تم وضع الجثمان في سيارة تكريم الموتى تعلوها الورود وتحفها دموع وبكاء أسرتها وذويها والمئات من أهالي محافظة دمياط.

ومن جانبه، وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل من الدكتور ماهر مصباح أمين المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، والدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، والدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد عناني مستشار الوزير للسياسات الصحية وعميد كلية الطب جامعة الزقازيق، بالتنسيق الكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لطلاب جامعة الجلالة المصابين في الحادث الأليم.