استقبل طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، محمد عبد العزيز، مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان المديرية، لبحث سبل التعاون المشترك، والتنسيق لتفعيل مبادرة "مستقبلنا"، داخل المدارس ومراكز الشباب بالمحافظة.

تفعيل مبادرة "مستقبلنا" داخل مدارس ومراكز الشباب في بورسعيد

أثنى الغرباوي على جهود الشباب والرياضة البارزة التي أسهمت في نجاح إطلاق النسخة السابعة من مبادرة "مستقبلنا" ببورسعيد بمشاركة أكثر من 500 طالب وطالبة، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة، مؤكدًا على دعمه لأي مبادرات بين الجهتين تهدف لخدمة أبناء بورسعيد.

ومن جانبه أكد مدير الشباب والرياضة، أن مراكز الشباب والرياضة ببورسعيد مفتوحة أمام جميع الطلاب، لافتًا إلى ضرورة التنسيق لتنفيذ المبادرات والفعاليات المشتركة، ومنوهًا على توفير كافة سبل الدعم لخدمة الطلاب والشباب في إطار خطة الدولة المصرية للنهوض بالإنسان المصري.