تليفزيون بريكس: الصين تطلق برنامجا وطنيا لتطوير علوم الفضاء يمتد لعام 2050

كشفت الصين عن إطلاق أول برنامج وطني متوسط وطويل المدى لتطوير علوم الفضاء، والذي يستعرض خطط البلاد للبحث واستكشاف الفضاء من عام 2024 حتى عام 2050.



وذكر تلفزيون "بريكس" اليوم الثلاثاء أنه تم الإعلان عن البرنامج بشكل مشترك من قبل الأكاديمية الصينية للعلوم وإدارة الفضاء الوطنية الصينية ووكالة الفضاء المأهول الصينية، والذي يحدد التوجه الاستراتيجي لطموحات الصين الفضائية، بما في ذلك 17 مجالا في إطار خمسة مواضيع علمية رئيسية، وخارطة طريق من ثلاث مراحل.



ولفت التلفزيون إلى أن من بين المواضيع العلمية الرئيسية الخمسة دراسة الكون السحيق، والتي ستبحث في أصل الكون وتطوره، بالإضافة إلى دراسة تموجات الزمكان المنصبة على اكتشاف موجات الجاذبية متوسطة ومنخفضة التردد، وكذلك موضوع الرؤية البانورامية للشمس والأرض والرامية إلى استكشاف التفاعلات داخل نظام الشمس والأرض.

وأضاف التلفزيون أن علماء الفضاء الصينيين سيكتشفون مدى صلاحية الأجرام السماوية والكواكب الخارجية للسكن، بالإضافة إلى البحث عن حياة خارج كوكب الأرض ودراسة الأجواء في الكواكب.

وأشار التلفزيون إلى أن البرنامج يشمل أيضا السعي لكشف قوانين المادة والحياة في البيئات الفضائية، وسيتم خلاله إطلاق أكثر من 30 بعثة لعلوم الفضاء.

