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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الانتهاء من رصف الطريق المؤدى لموقف الرمادى وشارع المحطة بإدفو

أعمال الرصف بالشوارع
أعمال الرصف بالشوارع والميادين الداخلية والرئيسية بأسوان
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واصلت مديرية الطرق تنفيذًا لتكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهودها لاستكمال خطة الرصف للعام الحالى 2024/2025 من خلال تنفيذ أعمال الرصف بالشوارع والميادين الداخلية والرئيسية بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وفى هذا الإطار، أوضح المهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق والنقل بأنه بناءً على تكليفات محافظ أسوان يتم مواصلة العمل بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن بالوحدات المحلية ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية بأطوال 35 كم ، وبتكلفة 122 مليون جنيه.

كما لفت إلى أنه تم الانتهاء من رصف الطريق المؤدى إلى موقف الرمادى بمركز إدفو بطول 1.5 كم، وتم بالتوازى رصف طريق شارع المحطة بطول 1.2 كم.

كما تم تنفيذ الأعمال بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو إبراهيم سليمان، وبالتعاون مع الجهات المعنية.

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