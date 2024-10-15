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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السفير الروسي في إسرائيل: لا توجد مؤشرات على قرب انتهاء الحرب

السفير الروسي لدى
السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف
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قال السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي يشن هجمات الآن على سبع جبهات مختلفة في الشرق الأوسط، ولا توجد أي مؤشرات على أن تلك الحرب التي تشنها إسرائيل آخذة في التراجع.


وأكد فيكتوروف أن "الكثير من ممثلي إسرائيل يقولون إنها مضطرة الآن للدفاع عن نفسها على سبعة خطوط أمامية، مع التركيز على واحدة منها في كل مرة. وهذا أمر مؤسف للغاية، لأنه لا توجد أي مؤشرات لاحتمال إنهاء إسرائيل لهذه الأعمال العسكرية المفرطة في أي وقت قريب"، حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.


وفي تقييمه لإجراءات الجيش الإسرائيلي، أشار فيكتوروف إلى أن تكثيف الأعمال العسكرية الإسرائيلية في المنطقة، "على أقل تقدير" يتسبب بكل مباشر في عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.
 

السفير الروسي في إسرائيل إسرائيل انتهاء الحرب الشرق الأوسط