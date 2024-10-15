نيويورك بوست: إعصار ميلتون يعيد تشكيل ولاية فلوريدا

قالت صحيفة نيويورك بوست، إن صورًا درامية التقطتها الأقمار الصناعية لمسار إعصار ميلتون أظهرت إعادة تشكيل ساحل فلوريدا جراء الإعصار مع شطر بعض أقسام الشواطئ الشهيرة إلى نصفين جراء قوة الإعصار الذي تسبب في خسائر كبيرة.

ونشرت الصحيفة صورًا أظهرت الخطوط الساحلية المتغيرة حديثًا لجزر سانيبل وكابتيفا قبالة ساحل كيب كورال بعد تدمير الطبيعة نتيجة الإعصار، فيما تتحرك العواصف إلى الشاطئ، وأزاحت الرمال والمياه إلى الداخل أكثر بكثير مما هو معتاد عليه.

ونقلت نيويورك بوست عن كودي براود، خبير الأرصاد الجوية في مركز فوكس للتنبؤات، قوله: نظرًا لوجود الكثير من العواصف، ومع بدء الأمور في الانحسار واكتشاف الحجم الهائل للخسائر الفادحة، موضحًا أن صور الأقمار الصناعية لجزيرة سانيبل تظهر أعمدة من اللون البني والأبيض على طول الساحل، مؤكدًا أن هذه المناطق في الواقع مجرد رمال وأوساخ ورواسب يتم إعادة ترسبها مرة أخرى.

وتابع، يعد تحرك الرمال على طول الساحل أمرًا معتادًا بالنسبة للعواصف، مشيرُا إلى أن الألوان البنية الظاهرة في الصور طبيعية بالنظر إلى الكمية الهائلة من الأوساخ التي يتم تحريكها في العواصف.