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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يتابع نسب إنجاز مشروع تغطية مصرف السيل بنسبة 62 %

مشروع تغطية الأجزاء
مشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل بأسوان
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تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان معدلات ونسب الإنجاز بمشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل بطول 2530 متر ، والتى وصلت إلى 62 % .

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع الحيوى لتحقيق العوائد الإيجابية منه على الوجه الأكمل ، على أن يتكامل بالتوازى إستغلال المناطق الناتجه عن أعمال التغطية سواء بتوسعة الطريق ليكون عبارة عن حارتين ، مع إقامة بعض السويقات والحدائق والمسطحات الخضراء ، وزيادة التشجير ، وتنفيذ أعمال الإنارة والدهانات لخلق متنفس ترفيهى لهم ، وإحداث نقلة حضارية بهذه المنطقة .

وفى هذا الإطار، قام المهندس محمد على رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى برفقه محمد مندور مدير المتابعة الميدانية ، والمسئولين بمديرية الري.

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