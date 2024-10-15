محافظ أسوان يتابع نسب إنجاز مشروع تغطية مصرف السيل بنسبة 62 %

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان معدلات ونسب الإنجاز بمشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل بطول 2530 متر ، والتى وصلت إلى 62 % .

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع الحيوى لتحقيق العوائد الإيجابية منه على الوجه الأكمل ، على أن يتكامل بالتوازى إستغلال المناطق الناتجه عن أعمال التغطية سواء بتوسعة الطريق ليكون عبارة عن حارتين ، مع إقامة بعض السويقات والحدائق والمسطحات الخضراء ، وزيادة التشجير ، وتنفيذ أعمال الإنارة والدهانات لخلق متنفس ترفيهى لهم ، وإحداث نقلة حضارية بهذه المنطقة .

وفى هذا الإطار، قام المهندس محمد على رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى برفقه محمد مندور مدير المتابعة الميدانية ، والمسئولين بمديرية الري.

1000114520

1000114518

1000114516