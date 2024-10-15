وزير الرياضة يفتتح ملعبا خماسيا ويضع حجر أساس لمشروعات طرح استثماري بالأقصر

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، ملعب خماسي نجيل صناعي بمركز شباب طيبة العوامية، وذلك على هامش زيارته إلى محافظة الأقصر لافتتاح ملتقي الشباب العربي الأوروبي الثامن، والذي يقام علي مسرح المدينة الشبابية الدولية بالطود، بحضور المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر.

وزير الرياضة يضع حجر الأساس لمشروعات الطرح الاستثماري بنادي المدينة

وفي بداية جولته تفقد وزير الشباب والرياضة، المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة داخل مركز شباب طيبة العوامية ومنها مركز الفنون شعبة الموسيقي والكورال وشعبة الفنون الشعبية والجدارية، كما تفقد صبحي معرض المنتجات الحرفية واليدوية والتي قام بتنفيذها الطلائع بالمركز، ثم توجه إلى نادي المدينة المنورة لوضع حجر الأساس لمشروعات الطرح الاستثماري داخل النادي والتي اشتملت علي فرع للبنك الأهلي وإقامة مول تجاري وتنفيذ العديد من المحلات التجارية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، خلال الجولة أن مشروعات الطرح الاستثماري داخل مراكز الشباب والأندية التابعة للوزارة سوف تعمل علي توفير المزيد من فرص العمل للشباب، مشيراً إلى سعي وزارة الشباب والرياضة إلى ضمان تحقيق الموارد المالية الجيدة والمتنوعة، والتي تساهم في تحقيق استمرارية تقديم الأنشطة المختلفة علي المستوي الرياضي والثقافي والفني والاجتماعي للشباب والأسرة المصرية، وأيضاً تساعد تلك الموارد المالية الجديدة المتدفقة في الرفع عن كاهل الدولة الدعم المادي لتلك المراكز والأندية والتي بالفعل تقوم الحكومة المصرية بتوفيره لتلك الأندية ومراكز الشباب.

ونوه وزير الشباب والرياضة، إلى السعي المتواصل وفقا لرؤية القيادة السياسية بتطوير كافة مراكز الشباب والأندية التابعة للوزارة، ورفع كفاءتها وكفاءة البنية التحتية والمنشآت الرياضية والشبابية بها لترضي طموح ومتطلبات الشباب والأسر المصرية بمختلف محافظات الجمهورية.

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