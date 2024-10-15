انطلاق الدورة الثانية بمهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي 10 نوفمبر

تستعد إدارة مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، برئاسة الدكتورة داليا همام، لإنطلاق الدورة الثانية من المهرجان شهر نوفمبر المقبل، بأكاديمية الفنون، وتحمل الدورة اسم الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي، وتترأسه شرفيا الدكتورة غادة جبارة، وسوف تقام خلال الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر المقبل.

وتتضمن الدورة تصفيات مسابقة ذوي الهمم والتي تعد أحد المسارات الهامة ضمن فعاليات الدورة الجديدة، وسوف تقام يوم 16 أكتوبر الحالي، لاختيار أفضل العروض للمنافسة ضمن المسابقة الرسمية بالمهرجان، وتتكون لجنة مشاهدة عروض ذوي الهمم، كل من الدكتورة داليا همام، الدكتورة أميرة الشوادفي، الدكتور علي الجنفدي، ومهندسة الديكور نهاد السيد.

وفي مسابقات المهرجان الثلاثة "النصوص المسرحية، والقصة القصيرة، والرسم"، أغلق باب التقديم فيها يوم 30 يونيو الماضي، وتم إعلان النتائج بعد إنتهاء لجان التحكيم من عملها.

كما تتضمن الدورة مسابقة المخرج الكبير عصام السيد للدوبلاج والتي تم الإعلان عنها في 10 سبتمبر الماضي وباب التقدم مستمر حتى 20 أكتوبر الحالي، على أن يتم الإعلان عن الفائزين قبل بداية فعاليات المهرجان، وسيتم تكريم الفائزين خلال فعاليات المهرجان ويسلم الجوائز المخرج الكبير عصام السيد.