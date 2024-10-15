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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

11 محظورا تمنع دخول المشجعين لمباراة الإياب بين مصر وموريتانيا.. ما هي؟

الاتحاد الموريتاني
الاتحاد الموريتاني يضع عدة محظورات للمشجعين
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أعلن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم عدة محظورات ممنوع دخول المشجعين بها إلى أرض الملعب وذلك خلال المباراة التي سيتم عقدها اليوم الثلاثاء، بين المنتخب المصري والموريتاني على ملعب "شيخا ولد بيديا" بـ نواكشوط، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وذكر الاتحاد أن ضمن المحظورات "قنيات الماء المثلج – الأسلحة – القنينات – علب – الأكواب – أدوات خطرة – الخوذات – الأعمدة – الحيوانات – المفرقعات النارية - القنابل الدخانية" .

ولفت الاتحاد، أن بخصوص قنينات الماء مسموح الدخول بالقنينات ماء بدون غطاء .

وأكد الاتحاد الموريتاني أن أبواب الملعب تم فتحها من الساعة الواحدة وحتى موعد اللقاء المقرر له الساعة السابعة مساء .

وكانت قد اختتمت بعثة المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن امس الاثنين تدريباتها قبل مباراة على ملعب " شيخا ولد بيديا" .

وعزز المنتخب صدارته لترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، وذلك عقب فوزه على نظيره الموريتاني 2 / صفر، الجمعة الماضية ، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالتصفيات.

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محظورات الاتحاد الموريتاني المنتخب المصري والموريتاني المنتخب المصري