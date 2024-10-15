11 محظورا تمنع دخول المشجعين لمباراة الإياب بين مصر وموريتانيا.. ما هي؟

أعلن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم عدة محظورات ممنوع دخول المشجعين بها إلى أرض الملعب وذلك خلال المباراة التي سيتم عقدها اليوم الثلاثاء، بين المنتخب المصري والموريتاني على ملعب "شيخا ولد بيديا" بـ نواكشوط، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وذكر الاتحاد أن ضمن المحظورات "قنيات الماء المثلج – الأسلحة – القنينات – علب – الأكواب – أدوات خطرة – الخوذات – الأعمدة – الحيوانات – المفرقعات النارية - القنابل الدخانية" .

ولفت الاتحاد، أن بخصوص قنينات الماء مسموح الدخول بالقنينات ماء بدون غطاء .

وأكد الاتحاد الموريتاني أن أبواب الملعب تم فتحها من الساعة الواحدة وحتى موعد اللقاء المقرر له الساعة السابعة مساء .

وكانت قد اختتمت بعثة المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن امس الاثنين تدريباتها قبل مباراة على ملعب " شيخا ولد بيديا" .

وعزز المنتخب صدارته لترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، وذلك عقب فوزه على نظيره الموريتاني 2 / صفر، الجمعة الماضية ، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالتصفيات.

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