ناميبيا والولايات المتحدة توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون بقطاع الطاقة المتجددة

وقعت ناميبيا والولايات المتحدة الأمريكية (عبر سفيرها لدى ناميبيا، راندي بيري)، اتفاقية تعاون من أجل تعزيز قطاع الطاقة المتجددة.



وتهدف الاتفاقية إلى توسيع مدى برامج قطاع الطاقة المتجددة بين ناميبيا والولايات المتحدة وزيادة فاعليتها؛ من أجل تحقيق نتائج انمائية أفضل، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم.



ووفقا للاتفاقية، فمن المقرر أن تتولى وزارة المناجم والطاقة في ناميبيا والمبادرة الأمريكية للطاقة الأفريقية مسئولية الإشراف على تنفيذ الاتفاقية.

وقال السفير الأمريكي لدى ناميبيا: "يؤكد هذا الاتفاق التزامنا المشترك بالنمو الاقتصادي المستدام والتصنيع في ناميبيا..ويعكس أيضا الشراكة القوية بين بلدينا والقائمة على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لمستقبل مزدهر".

ووفقا للبنك الدولي، تتمتع ناميبيا بموارد طاقة متجددة كبرى لكن قدرات مشروعات الطاقة المتجددة القائمة لا تمثل سوى أكثر بقليل من 30% من إجمالي إنتاج الطاقة في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن بيانات وكالة الإحصاء في ناميبيا أظهرت أن أقل من 10% من الأسر في ناميبيا، بغض النظر عن مستوى دخلها، تستخدم الطاقة الشمسية لأغراض الطهي أو التدفئة أو الإضاءة.