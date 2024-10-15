تمريض سوهاج تنظم ندوة تثقيفية بمؤسسة البنين للأيتام بحي الكوثر

نظمت كلية التمريض بجامعة سوهاج، ندوة تثقيفية بمؤسسة البنين للأيتام بحي الكوثر، بعنوان "النظافة الشخصية وأهميتها في منع الأمراض"، وذلك ضمن الفعاليات والأنشطة التى تنفذها الجامعة فى إطار المبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى) ، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وقال أن الجامعة تحرص على تنفيذ العديد من الأنشطة التى تبرز دورها الخدمي والمجتمعي بجانب دورها التعليمي، وتساهم بفاعلية بكافة قطاعاتها وكلياتها فى المبادرات المجتمعية لتحقيق أكبر معدل للتنمية بما يتماشى مع رؤية واستراتيجية الدولة المصرية، مؤكداً على أن مثل تلك الندوات التثقيفية تساعد على تعزيز الوعي الصحي والثقافي لدى مختلف أفراد المجتمع، من خلال تقديم معلومات قيمة ومفيدة عن الموضوعات والمشكلات الهامة.

وأوضحت الدكتورة غني عبد الناصر عميد الكلية، أن الكلية نظمت الندوة بهدف توعية أطفال دار الأيتام بأهمية النظافة الشخصية كجزء أساسي من الحفاظ على الصحة العامة، وعادة من العادات الصحية السليمة التى يجب على الجميع الالتزام بها منذ الصغر، حيث تم شرح مفهوم النظافة وأهميتها فى الوقاية من الأمراض والعدوي، وتقديم العديد من النصائح والإرشادات حول كيفية الحفاظ على النظافة الشخصية، مثل غسل اليدين بانتظام، وتنظيف الأسنان، والاستحمام الدوري إرتداء ملابس نظيفة.

وقالت الدكتورة ثريا محمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الندوة حاضر بها الدكتور يسري محمد المدرس المساعد بقسم تمريض المسنين، وقام بشرح الإسعافات الأولية وأهميتها والتدريب على كيفية التعامل مع الحالات المرضية الطارئة كالجروح والتسمم والكسور الإغماء، وذلك بطريقة مبسطة وتفاعلية للأطفال.