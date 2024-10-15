الدفاع الروسية: استهداف أهداف عسكرية أوكرانية في 129 منطقة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، السيطرة على مناطق أكثر فائدة على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، فيما شنت طائرات تكتيكية روسية ضربات على أهداف عسكرية أوكرانية في 129 منطقة.



وذكرت الوزارة - في بيان أذاعته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" - أن وحدات من مجموعة القوات "الغرب" الروسية سيطرت على خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوة البشرية والمعدات الأوكرانية في مناطق عدة في لوجانسك، وتم صد أربع هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية أوكرانية، وبلغت خسائرها ما يصل إلى 300 عسكري ودبابة ومركبتين وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير مستودعين للذخيرة".



وأوضحت أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، واصلت التقدم في أعماق الدفاعات الأوكرانية واستهدفت القوة البشرية والمعدات الأوكرانية في مناطق عدة من دونيتسك، وصدت 3 هجمات مضادة أوكرانية، وفقدت قوات نظام كييف 590 عسكريًا، ومركبة قتال مشاة، و4 مركبات مدرعة وعددا من المدافع".



وأشارت إلى أن "قوات مجموعة "المركز" الروسية قامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوة البشرية والمعدات الأوكرانية في مناطق عدة في دونيتسك، وتمكنت القوات من صد هجومين مضادين شنتهما القوات المسلحة الأوكرانية، وفقدت ما يصل إلى 500 عسكري ومركبة قتال مدرعة وعددا من المدافع".



ولفتت إلى أن الطيران والطائرات الهجومية دون طيار استهدفت تراكمات القوى البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية في 129 منطقة، كما سيطرت وحدات من مجموعة "الشرق" على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوة البشرية والمعدات الأوكرانية في مناطق عدة في دونيتسك، وبلغت خسائرها ما يصل إلى 95 عسكريًا وناقلة جند مدرعة وأربع مركبات".

وبحسب الوزارة؛ فإن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت قنبلة موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع و43 طائرة دون طيار".