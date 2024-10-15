محافظ سوهاج يفاجئ مستشفى الهلال للتأمين الصحي ويتابع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

أجري اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية مفاجئة تفقد خلالها سير العمل بمستشفى الهلال للتأمين الصحي، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ومتابعة أعمال التطوير الجارية بالمستشفى.

وتفقد المحافظ خلال جولته بالمستشفى أقسام " الاستقبال، والعمليات، والعناية المركزة، ووحدة القسطرة القلبية، ووحدة الغسيل الكلوي، وقسم الأشعة"، والتقى عدد من المرضى داخل تلك الأقسام، وأطمأن منهم على مستوى الخدمات المقدمة، واستمع إلى شكواهم، ووجه بتوفير أماكن انتظار لائقة للمرضى وأسرهم.

واطمأن المحافظ خلال جولته على مدى توافر المستلزمات الطبية، والعلاجية داخل المستشفى، موجها بتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للمرضى، والعمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع وتيرة العمل بمشروع تطوير المستشفى للانتهاء منها في أقرب وقت.