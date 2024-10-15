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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ مطروح يتابع نتائج أعمال القوافل الطبية المجانية

جانب من القوافل الطبية
جانب من القوافل الطبية المجانية
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تابع  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، نتائج أعمال القوافل الطبية المجانية التى تم تنظيمها بالتعاون بين مؤسسة إبراهيم بدران للأعمال الخيرية وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن ال دي سي، وذلك خلال الفترة من 11-13 أكتوبر الحالي بمدن مرسى مطروح والضبعة وبراني. 

حيث أسفرت القوافل عن توقيع الكشف الطبى على 4996 مواطنا بمدن الضبعة وبرانى ومرسى مطروح، وصرف العلاج بالمجان وذلك فى تخصصات ( الباطنة، الرمد، العظام، الجلدية، الأطفال، الأنف والأذن، عظام، أمراض نسا، مسالك بولية، معمل تحاليل) .
 

وثمن محافظ مطروح جهود المشاركة المجتمعية الفعالة لمؤسسات المجتمع المدنى بالتعاون مع جهود المحافظة  لتوفير مزيد من الخدمات لأهالي مطروح، مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام عمل تلك  المبادرات للارتقاء بمستوى الخدمات  المقدمة وتوفير حياة كريمة للمواطنين  وخاصة بالمراكز والقرى والمناطق التى بحاجة الى تدعيم الخدمات الطبية.

محافظ مطروح يتابع نتائج أعمال القوافل الطبية المجانية

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