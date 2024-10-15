الري: منظومة الجيل الثاني هدفها مواجهة التحديات في قطاع المياه| فيديو

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن منظومة الجيل الثاني للري هي منظومة هامة جدًا والهدف منها هو مواجهة التحديات العديدة التي تواجه قطاع المياه في مصر، وخاصة مع التطورات الكثيرة التي تواجه منظومة المياه في مصر في الفترة الحالية نتيجة للزيادة السكانية الواضحة والتغيرات المناخية التي تؤثر بشكل كبير على قطاع المياه في مصر.

وأضاف غانم في مداخلة هاتفية لفضائية "دي إم سي"، اليوم الثلاثاء، أن هذا هو الهدف الأساسي من وضع منظومة وجيل جديد يستهدف تطوير المنظومة المائية للري بشكل كامل بهدف الوصول إلى الإدارة الأفضل والتعامل الأمثل مع هذه التحديات من تغييرات مناخية وزيادة سكانية.

وتابع، أنه تم مد العمل بمنظومة الجيل الثاني للري حتى 2050 وهذه الخطة القومية للموارد المائية لعام 2037 التي يتم الآن العمل على مدها عام 2050، موضحًا أن منظومة الجيل الثاني هى منظومة تستهدف تطوير شامل للمنظومة المائية من خلال إدخال الرقمنة وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي وعلى كل العناصر التي تحقق الإدارة المثلى من مواردنا المائية من خلال محاور متعددة تشمل تطوير في القوة البشرية وتعظيم الاستفادة بكل الامكانات التكنولوجية المتاحة لخدمة قطاع المياه وتعظيم استخدام كل نقطة مياه.