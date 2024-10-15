شباب سوهاج: يوم رياضي متنوع ينفذه مركز الغريزات بالمراغة

شهد مركز شباب الغريزات التابع لإدارة شباب المراغة اليوم الثلاثاء، الموافق ١٥ من أكتوبر ٢٠٢٤ يومًا رياضيًا يشمل مجموعة متنوعة من الألعاب الترفيهية والترويحية الفردية والجماعية لتناسب رغبات أبناء قرية الغريزات بالمراغة.

ويهدف اليوم الرياضي إلى تقارب المسافات وازاحة الفوارق بين الجميع ورفع روع المنافسة الشريفة ومعرفة كل ما هو جديد في التحكيم والتعرف علي القوانين المنظمة ورفع معدل اللياقة البدنية في جو مليئ بالتعاون والمنافسة الشريفة والروح الرياضية.

وفي نهاية اليوم الرياضي شعر جميع المشاركين بفرحة عارمة مقدمين خالص الشكر والتقدير لإدارة مركز شباب الغريزات لحسن التنظيم والاستقبال.

ومن جهته، أعرب الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج عن مدي إمتنانه وسعادته البالغة لمشاركة مراكز الشباب الخاضعة لمديرية الشباب والرياضة في تفريغ الطاقات الكامنة لدي الشباب فيما هو مثمر ونافع ، مرحبًا بجميع الاقتراحات التي تسهم في إنجاح هذه المنظومة متمنيًا لهم دوام التقدم والنجاح.

ومن ناحية أخرى، شدد يسري كفافي وكيل المديرية للشباب بضرورة إزاحة أي عقبات وتوفير جو مناسب للمترددين علي مراكز الشباب.