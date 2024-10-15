جولد بيليون: الذهب في مصر يحاول اختراق 3600 جنيه للجرام عيار 21

استمر التذبذب في أداء الذهب المحلي لليوم الثاني على التوالي وذلك في ظل التحركات الغير واضحة للذهب العالمي الذي يظل هو مصدر التسعير للذهب المحلي خلال هذه الفترة التي تشهد استقرار في أوضاع السوق المحلي.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 3590 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس المستوى، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار 10 جنيهات ليغلق عند المستوى 3590 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأمس عند 3600 جنيه للجرام.

حتى الآن سعر الذهب في مصر مستمر في التذبذب تحت المستوى 3600 جنيه للجرام غير قادر على اختراقه بسبب ضعف الزخم الصاعد، وانتظار تحرك واضح لسعر الذهب العالمي الذي يظل هو المحرك لأسعار الذهب المحلي خلال هذه الفترة.

من جهة أخرى يستمر سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية في التذبذب والتحركات المحدودة الأمر الذي يحول دون تأثيره على تحركات سعر الذهب المحلي بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

يستمر الاستقرار في السوق المحلي وهو السبب الرئيسي وراء اعتماد حركة سعر الذهب على تغيرات السعر العالمي.

استقرار تحركات سعر الصرف بالإضافة إلى ضعف الطلب المحلي على الذهب يضعف تأثيرات هذان العاملان على أداء الذهب، ولكن بشكل عام نلاحظ أن التراجعات التي شهدها الذهب المحلي مؤخراً لم تكن حادة بشكل كبير مما يدل على تماسك السعر في ظل التوترات السياسية والاقتصادية الحالية.

توقعات أسعار الذهب

تشهد أسعار الذهب العالمي استقرار بالقرب من أعلى مستوياتها وذلك على الرغم من قوة الدولار الأمريكي، حيث يجد الذهب المزيد من الدعم من التوترات الجيوسياسية الحالية بالإضافة إلى عدم اليقين المتعلق بالانتخابات الأمريكية.

استمر سعر الذهب المحلي في التذبذب في نطاق ضيق من التداولات بسبب التحركات الغير واضحة في سعر الذهب العالمي، حيث يظل السعر المحلي مرتبط بأداء السعر العالمي بشكل كبير. وقد يستمر التذبذب في سعر الذهب حتى يبدأ في اتخاذ اتجاه واضح في السوق العالمي.

حتى الآن تظل تداولات أونصة الذهب العالمي تحت مستوى المقاومة 2665 دولار للأونصة ما يظهر غياب الزخم الصاعد الكافي لاختراق هذا المستوى واختبار القمة السعرية الأخيرة عند 2685 دولار للأونصة وتخطيها لتسجيل مستوى تاريخي جديد.

السعر المحلي:

استقرت تداولات سعر الذهب المحلي عيار 21 تداولات منذ بداية الأسبوع تحت المستوى 3600 جنيه للجرام ولكن حتى الآن يفتقد السعر للزخم الكافي لاختراق هذا المستوى، ليتراجع في تداولاته ولكن تبقى حركة الذهب بالقرب من هذا المستوى. واختراق المستوى 3600 جنيه للجرام سيدفعه لإعادة اختبار قمته السعرية الأخيرة عند 3620 جنيه للجرام.